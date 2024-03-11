«Искусственное отделение»: Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги

«Искусственное отделение»: Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги

Фото: www.globallookpress.com / Nina Lyashonok

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Грузинская сторона вызвала сожаление из-за разрыва связей с украинским народом.

Грузия высказалась о недружественных действиях Украины в отношении своего народа. Официальное заявление сделало грузинское правительство в понедельник, 11 марта.

Власти Грузии отметили, что последние действия Украины вызывают сожаление и озабоченность, поскольку грубо противоречат дружбе народов. В частности, такое заявление грузинские власти сделали после того, как бывший глава министерства юстиции страны Зураб Адеишвили побывал в составе делегации Украины на встречах высокого уровня в ФРГ и Бельгии, где ему указали на заочный арест по ряду уголовных дел.

Кроме того, в Грузии напомнили, как Киев отозвал из Тбилиси своего посла из-за отказа присоединяться к санкциям против России и посылать добровольцев на Украину.

«Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга», — отмечено в заявлении кабмина Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян отказался считать Армению союзницей России по вопросу Украины.

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