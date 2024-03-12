«Основанием не является»: когда за неуплату алиментов грозит арест

За неуплату алиментов при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность, которая установлена статьей 157 УК. Об этом aif.ru рассказала кандидат юридических наук, адвокат Милана Дадашева.

«Родитель, который обязан платить алименты, но регулярно это не делает, уклоняется от их уплаты, может получить наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до года, ареста на срок до трех месяцев, лишения свободы на срок до года. Однако для привлечения неплательщика алиментов к уголовной ответственности судом должен быть установлен ряд обстоятельств. В частности, умышленный характер неуплаты алиментов. То есть суд должен установить, что неплательщик алиментов имел соответствующий умысел и имел реальную возможность содержать ребенка», — пояснила Дадашева.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда России от 22 декабря 2022 года № 39 к таким обстоятельствам относится отсутствие уважительных причин для неуплаты алиментов. Например, человек может болеть, не иметь возможности получать регулярный доход по причине состояния здоровья и так далее.

Суд должен проверить эти уважительные причины — были ли они у неплательщика алиментов или нет. Также должен иметь место неоднократный характер неуплаты алиментов.

То есть сначала неплательщик алиментов должен быть подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние по статье 5.35.1 КоАП РФ. После привлечения к административной ответственности неуплата алиментов должна продолжиться на протяжении не менее двух месяцев, сказала Дадашева.

Юрист отметила, что многие граждане, обязанные платить алименты, ошибочно полагают, что если они не имеют работы и доходов, то их освободят от ответственности. Однако это не так, поскольку такой человек должен устроиться на работу, но алименты выплачивать.

Не является основанием для неуплаты алиментов и наличие других долговых обязательств, а также прохождение процедуры банкротства. Наконец, если лицо, обязанное платить алименты, передавало деньги на содержание ребенка, но это никак не фиксировалось, то его все равно могут привлечь к ответственности за неуплату алиментов, уточнила юрист.

Аналогичная ситуация и с покупками подарков, одежды, оплатой отдыха или лечения ребенка — данные действия одного из родителей не могут рассматриваться как замена уплате алиментов. Поэтому во избежание уголовной ответственности необходимо выплачивать и фиксировать все выплаты в установленном порядке.