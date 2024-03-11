Скандал на весь мир: какие изменения Миддлтон внесла в фото с детьми

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 69 0

Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото Миддлтон

Скандал на весь мир: какие изменения Миддлтон внесла в фото с детьми

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Принцесса Уэльская призналась, что отредактировала праздничный снимок.

Ситуация с обнаружением признаков фотошопа на свежем фото Кейт Миддлтон вызвала бурные дискуссии в королевской семье. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Это было любительское, семейное фото, снятое принцем Уэльским. Его Королевское Высочество хотел показать неформальный кадр того, как вся семья собралась в честь Дня матери… Принцесса внесла небольшие изменения (в снимок — Прим. ред.)», — сказал инсайдер.

Несмотря на призывы опубликовать оригинал, Кенсингтонский дворец заявил, что не будет показывать общественности неотредактированную фотографию.

Заявления о манипуляциях c изображением вызвали ажиотаж в социальных сетях. В итоге в Букингемском дворце возникли споры из-за потерянного семьей доверия, а также возник вопрос о том, менялись ли фотографии в прошлом.

Ранее 5-tv.ru писал, что пугающий знак обнаружили на новом фото Кейт Миддлтон. Официально известно, что принцесса Уэльская недавно перенесла операцию на брюшной полости.

Ее выписали из больницы 29 января, и, по данным источников британских СМИ, она восстанавливается в коттедже «Аделаида» рядом с Виндзорским замком. Несмотря на это, фанаты и пресса начали распространять слухи о плачевном состоянии принцессы и о возможных проблемах в ее отношениях с принцем Уильямом.

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