«Станет трагедией»: Столтенберг заговорил о капитуляции Украины

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 29 0

Столтенберг: НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину

«Станет трагедией»: Столтенберг заговорил о капитуляции Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Страны НАТО, напомнил он, связаны пактом о коллективной обороне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона рассказал, отправит ли альянс свои войска на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО не является стороной конфликта, равно как и союзником Украины», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы обсуждать капитуляцию Незалежной. Это станет трагедией как для Украины, так и для самого альянса, считает он.

«Если мы хотим мирного и прочного решения путем переговоров, способ достичь этого — оказать военную поддержку Украине», — сказал представитель НАТО.

Однако он добавил, что если хоть один член альянса отправит свою армию на помощь ВСУ, то это повлияет на все страны блока. Ведь они все связаны пактом о коллективной обороне.

Ранее 5-tv.ru писал, когда и зачем солдаты НАТО появились на Украине.

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