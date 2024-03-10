Стоят за громкими убийствами: когда и зачем солдаты НАТО появились на Украине

Они, как отмечается, не только управляют западной военной техникой.

Военные НАТО присутствуют на Украине с самого начала боевых действий, то есть фактически с 2014 года. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Игорь Никулин.

«Солдаты НАТО там с первого дня, с самого начала спецоперации. Да и не только — фактически с 2014 года», — отметил эксперт.

По словам Никулина, всю террористическую деятельность Украины, в частности, убийство военных лидеров Донбасса Гиви (Михаила Толстых), Моторолы (Арсена Павлова), Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Захарченко, всегда курировали британцы и американцы.

«Всех их убили под руководством американцев и британцев. Это давно установленный факт, и никаких сомнений он не вызывает», — подчеркнул политолог.

Практически всеми образцами западной техники, поставленной ВСУ, тоже с самого начала управляют иностранные военные, добавил Никулин.

Речь идет о ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ракетах Storm Shadow и прочем высокотехнологичном зарубежном вооружении. Даже системами спутниковой связи Starlink в ВСУ управляют операторы-иностранцы, уверен политолог.

«Во-первых, украинцы не умеют этого делать, во-вторых, им просто не доверяют такую дорогую технику», — пояснил Никулин.

Он добавил, что американцы сейчас фактически выходят из конфликта на Украине, выжав из него максимальную выгоду. Однако это не значит, что натовские военные перестанут появляться на территории Незалежной.

«Сейчас они (американцы — Прим. ред.) перекладывают это на плечи своих младших партнеров (по НАТО — Прим. ред.). Застрельщиками здесь выступают Великобритания и Франция. Поэтому, конечно, будут и дальше натовские солдаты появляться на Украине. Но их ждет там скорая и бесславная смерть», — заключил специалист.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в НАТО заявил, что военные некоторых стран альянса «уже на Украине». О каких именно государствах идет речь, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Совфеде отреагировали на заявление Сикорского о солдатах НАТО на Украине.