В Германии сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к разговору

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

NTV: второй офицер ВВС ФРГ неправильно подключился к беседе об ударах по России

В Германии сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к разговору

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Перехват же произошел в Сингапуре.

Инспектор ВВС Германии не соблюдал правила безопасности при подключении к утекшему разговору военных <ундесвера, в ходе которого обсуждалась атака на Крымский мозг ракетами Taurus. Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус местному телеканалу NTV.

Глава ведомства отметил, что офицер ВВС Инго Герхарц неправильно подключился к впоследствии перехваченной беседе, но с его стороны утечки не было. Перехват произошел в Сингапуре после того, как один из участников присоединился к разговору по незащищенной линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая газета Bild обратила внимание на легкомысленный подход к секретности в Минобороны Германии. В материале издания отмечается, что военное ведомство опубликовало ссылку для СМИ на платформу NextCloud, где была размещена запись выступления министра Бориса Писториуса, закрытая простейшим паролем.

Тема:
Спецоперация
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