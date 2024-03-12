В Германии сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к разговору
NTV: второй офицер ВВС ФРГ неправильно подключился к беседе об ударах по России
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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Перехват же произошел в Сингапуре.
Инспектор ВВС Германии не соблюдал правила безопасности при подключении к утекшему разговору военных <ундесвера, в ходе которого обсуждалась атака на Крымский мозг ракетами Taurus. Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус местному телеканалу NTV.
Глава ведомства отметил, что офицер ВВС Инго Герхарц неправильно подключился к впоследствии перехваченной беседе, но с его стороны утечки не было. Перехват произошел в Сингапуре после того, как один из участников присоединился к разговору по незащищенной линии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая газета Bild обратила внимание на легкомысленный подход к секретности в Минобороны Германии. В материале издания отмечается, что военное ведомство опубликовало ссылку для СМИ на платформу NextCloud, где была размещена запись выступления министра Бориса Писториуса, закрытая простейшим паролем.
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