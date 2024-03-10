Скандал с прослушкой высокопоставленных офицеров бундесвера ничему не научил военное ведомство, пришли к выводу журналисты Bild.

Немецкая газета Bild обратила внимание на легкомысленный подход к секретности в Минобороны ФРГ. В материале издания отмечается, что военное ведомство опубликовало ссылку для СМИ на платформу NextCloud, где была размещена запись выступления министра Бориса Писториуса, закрытая простейшим паролем.

«Пароль — 1234», — указывалось в тексте под ссылкой.

В Bild удивились, что пресс-служба Минобороны вообще снабдила запись паролем, ведь материалы на его сайте обычно находятся в открытом доступе. Однако еще больше журналистов удивил странный для военного ведомства пароль.

В издании отметили, что это выглядит «как минимум нелепо на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров».

Разговор начальника отдела операций и учений командования BBC бундесвера Франком Грефе, инспектора BBC бундесвера Инго Герхартцом и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обнародовали 1 марта.

В беседе немецкие военные обсуждают необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, а также планирование операции, в рамках которой будет атакован Крымский мост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал виновных в утечке разговора офицеров ФРГ.