«Пароль — 1234»: в Германии высмеяли уровень секретности в Минобороны страны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Bild: пресс-служба Минобороны ФРГ использует пароль 1234

«Пароль — 1234»: в Германии высмеяли уровень секретности в Минобороны страны

Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied

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Скандал с прослушкой высокопоставленных офицеров бундесвера ничему не научил военное ведомство, пришли к выводу журналисты Bild.

Немецкая газета Bild обратила внимание на легкомысленный подход к секретности в Минобороны ФРГ. В материале издания отмечается, что военное ведомство опубликовало ссылку для СМИ на платформу NextCloud, где была размещена запись выступления министра Бориса Писториуса, закрытая простейшим паролем.

«Пароль — 1234», — указывалось в тексте под ссылкой.

В Bild удивились, что пресс-служба Минобороны вообще снабдила запись паролем, ведь материалы на его сайте обычно находятся в открытом доступе. Однако еще больше журналистов удивил странный для военного ведомства пароль.

В издании отметили, что это выглядит «как минимум нелепо на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров».

Разговор начальника отдела операций и учений командования BBC бундесвера Франком Грефе, инспектора BBC бундесвера Инго Герхартцом и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обнародовали 1 марта.

В беседе немецкие военные обсуждают необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, а также планирование операции, в рамках которой будет атакован Крымский мост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал виновных в утечке разговора офицеров ФРГ.

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