Дело главаря ОПГ «Трифоновские» передали в суд в Приморье

Приморский СК передал дело главаря ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, в период с 1990 года в городе Владивостоке создана устойчивая вооруженная группа, в которой участвовал, а впоследствии руководил Александр Ясин. Помимо убийств, бандой совершались преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», — говорится в сообщении.

Суд установит полную меру наказания для фигурантов дела. Известно, что Ясина обвиняют по статьям УК «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «Незаконный оборот оружия», «Убийство», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Евгений Бычков же проходит по делу как соучастник. Его обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружием и боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Турции задержали главаря российской ОПГ.