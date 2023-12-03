Власти Турции задержали главаря российской ОПГ: подробности громкого дела

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 114 0

Власти Турции задержали главаря российской ОПГ Амирова

Власти Турции задержали главаря российской ОПГ: подробности громкого дела

Фото: NECATI SAVAS / ТАСС

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Что известно о Шамиле Амирове и какое наказание ему грозит?

В Турции задержан один из главарей российской организованной преступной группировки (ОПГ) Шамиль Амиров. С таким заявлением выступил министр внутренних дел иностранного государства Али Ерликая. Сообщение он оставил в социальной сети X (Бывшая Twitter — Прим. ред.).

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», — подчеркивалось в публикации.

Глава МВД Турции отметил, что Амиров разыскивался по «синему» бюллетеню. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась жизнь члена ОПГ, внебрачного сына «Человека-амфибии». Народный артист России Владимир Коренев отказался от нескольких своих детей — в их числе оказался и злоумышленник. Как и почему жизнь мужчины пошла под откос? Могло ли все сложиться по-другому, если звездный папа всегда был рядом?

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