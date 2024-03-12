«Не хотим»: Швеция выступила против постоянных баз НАТО в стране

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Глава МИД Швеции Билльстрем выступил против постоянных баз НАТО в стране

«Не хотим»: Швеция выступила против постоянных баз НАТО в стране

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Jouni Porsanger

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Страна накануне была официально принята в состав Североатлантического альянса.

Швеция выступает против размещения на своей территории постоянных баз НАТО. Об этом заявил глава МИД Тобиас Билльстрем в интервью турецкому агентству Anadolu.

Билльстрем указал, что военные Североатлантического альянса будут действовать Швеции, однако постоянно их там видеть не хотят.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — сказал глава МИД Швеции.

Флаг Швеции, которую приняли в НАТО, был поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Официальная церемония принятия в альянс 32-го члена состоялась в понедельник, 11 марта.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после вступления Швеции в НАТО военные самолеты страны впервые выполнил разведывательный полет близ границы России.

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