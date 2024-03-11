«Швеция вернулась домой»: флаг 32-го члена НАТО поднят в штаб-квартире в Брюсселе

Ратификацию заявки страна ждала с 2022 года.

Флаг Швеции, которую приняли в НАТО, поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Официальная церемония принятия в альянс 32-го члена состоялась в понедельник, 11 марта.

Таким образом, Швеция теперь является членом НАТО.

На официальной части присутствовали генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Виктория.

«Это исторический день, мы приветствуем Швецию в НАТО. Членство Швеции в НАТО делает нас сильнее», — заявил Столтенберг, добавив, что «двери альянса открыты».

Под звуки оркестра флаг Швеции был поднят на мачту рядом с флагами других членов НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что превратится Швеция после вступления в НАТО.