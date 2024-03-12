Разработал план: боевик пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

На Украине задержали военного ВСУ, пытавшегося отравить свое командование

Разработал план: боевик пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Спецслужбы киевского режима задержали мужчину.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала боевика, пытавшегося отравить командование ВСУ на запорожском направлении. Как сообщает ведомство в социальных сетях, мужчина хотел совершить диверсию якобы по заданию российских спецслужб.

«Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по версии СБУ, мужчина якобы передавал России информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

Задержанному уже предъявлено обвинение по статье «Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения». Ему грозит пожизненный срок.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ после уничтожения Patriot.

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