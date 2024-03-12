«Всегда был важен»: Швеция заявила о планах НАТО по «защите от России» в Балтийском море

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 10 0

Премьер Швеции: НАТО хочем защитить от России остров Готланд в Балтийском море

«Всегда был важен»: Швеция заявила о планах НАТО по «защите от России» в Балтийском море

Фото: www.globallookpress.com / Urban Andersson / Tt

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Власти новой страны — участницы Североатлантического альянса продолжают делать выпады в сторону РФ.

Швеция вместе с партнерами из НАТО намерена «защищать от России» остров Готланд, находящийся в Балтийском море. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ульфа Кристерссона.

По мнению политика, остров Готланд нуждается в немедленном укреплении обороны, ведь сейчас там только небольшое военное присутствие Швеции, а это называют в альянсе критической уязвимостью.

«Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения», — сказал Кристерссон.

Готланд — самый большой остров Швеции с населением в 56 тысяч человек. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота России.

Официальная церемония принятия в альянс 32-го члена состоялась в понедельник, 11 марта. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жители Швеции с подачи своих же властей собирают «тревожный чемоданчик» на случай войны с Россией.

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