Консервы и аптечка: жители Швеции собирают «тревожный чемоданчик» на случай войны с Россией

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Жителям Швеции советуют собирать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией

Консервы и аптечка: жители Швеции собирают «тревожный чемоданчик» на случай войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти только что вступившей в НАТО страны всерьез рекомендуют своим гражданам готовиться к наихудшему сценарию.

Власти Швеции советуют жителям собрать «тревожный чемоданчик» на случай войны с России. Об этом сообщает французское издание Sud Ouest.

Более того, существует и перечень вещей первой необходимости, которые приводит Стокгольм.

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале.

Власти Швеции в период вступления в НАТО сделали ряд заявлений, которые касаются политической повести и, в первую очередь, отношений государства с Россией. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посоветовал гражданам страны готовиться к войне с РФ, а глава агентства по ЧС Шарлотт Петри Горницка напомнила, что в условиях кризиса шведы должны сами позаботиться о своей безопасности.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолеты недавно вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России.

+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:09
«Прискорбно»: власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили
12:45
Разработал план: боевик пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области
12:44
Белый гроб и море цветов: в Москве прощаются с погибшей эквилибристкой Морозовой
12:39
«Я полностью простила тебя»: почему Бен Аффлек и Джей Ло отменили первую свадьбу
12:38
«Это работает»: Регина Тодоренко и Влад Топалов ревнуют друг друга в отношениях
12:36
Ужасающие последствия: к чему приводят операции красоты у «врачей-самоучек» из соцсетей

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок