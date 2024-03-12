Консервы и аптечка: жители Швеции собирают «тревожный чемоданчик» на случай войны с Россией

Власти только что вступившей в НАТО страны всерьез рекомендуют своим гражданам готовиться к наихудшему сценарию.

Власти Швеции советуют жителям собрать «тревожный чемоданчик» на случай войны с России. Об этом сообщает французское издание Sud Ouest.

Более того, существует и перечень вещей первой необходимости, которые приводит Стокгольм.

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале.

Власти Швеции в период вступления в НАТО сделали ряд заявлений, которые касаются политической повести и, в первую очередь, отношений государства с Россией. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посоветовал гражданам страны готовиться к войне с РФ, а глава агентства по ЧС Шарлотт Петри Горницка напомнила, что в условиях кризиса шведы должны сами позаботиться о своей безопасности.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолеты недавно вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России.