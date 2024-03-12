Курс евро превысил 100 рублей впервые с 28 февраля

По результатам валютных торгов курс евро на Московской бирже превысил 100 рублей. Европейская валюта преодолела эту отметку впервые с 28 февраля текущего года.

Таким образом, по данным на 16:29 по московскому времени, евро стоил 100,02 рубля, прибавив к своему предыдущему значению 0,98%. Однако в 16:39 евро остановился на отметке 99,94 рублей.

Что касается доллара, 12 марта 2024 года он показал рост до 91,56 рубля, что на 0,9% выше прошлых показателей.

Юань в этот раз показал максимальный рост в 1,12%. На Мосбирже китайская национальная валюта стоила 12,736 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что цена биткоина обновила исторический максимум.