Путин заявил о необходимости строительства моста через Лену в Якутии

Строительство моста через реку Лена необходимо для развития Якутии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что план строительства, созданный в начале 2000-х годов, изначально был не слишком рациональным из-за особенностей схемы дорожного движения тех лет и недостаточно развитой транспортной инфраструктуры.

Сейчас же благодаря жителям региона и тем, кто там работает, возведения моста стало возможным и даже необходимым, в первую очередь, для растущего населения Якутска.

«В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас и в обратную сторону туда дальше и на северо-восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает», — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В нем приняли участие 302 управленца. Они приехали из 63 регионов России и четырех иностранных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал самым мощным оружием России преданность людей Родине.