Путин заявил о необходимости строительства моста через Лену в Якутии

План дорожной переправы через реку существует довольно давно, однако именно сейчас он стал наиболее актуален.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Строительство моста через реку Лена необходимо для развития Якутии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что план строительства, созданный в начале 2000-х годов, изначально был не слишком рациональным из-за особенностей схемы дорожного движения тех лет и недостаточно развитой транспортной инфраструктуры.
Сейчас же благодаря жителям региона и тем, кто там работает, возведения моста стало возможным и даже необходимым, в первую очередь, для растущего населения Якутска.
«В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас и в обратную сторону туда дальше и на северо-восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает», — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В нем приняли участие 302 управленца. Они приехали из 63 регионов России и четырех иностранных государств.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал самым мощным оружием России преданность людей Родине.
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