Киселев анонсировал большое интервью Путина

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

В частности, в ходе разговора прозвучат оценки новым угрозам Запада.

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Большое интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет 13 марта на платформах РИА Новости и телеканале «Россия 1». Об этом сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.

Он отметил, что после послания Федеральному собранию возникло множество дополнительных вопросов. В частности, в ходе разговора прозвучат оценки новым угрозам Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко.

Мероприятие состоялось 29 февраля в Гостином дворе в Москве. Путин выступал рекордно долго — два часа и шесть минут.

В послании были затронуты вопросы внутренней и внешней политики России, а также многие сферы социальной и общественной жизни страны.

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