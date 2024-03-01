В Кремле оценили послание Путина: «Самый квалифицированный прогноз»

Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Выступление президента стало рекордным по продолжительности, заняв более двух часов времени.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко. Об этом в разговоре с журналистами заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мероприятие состоялось накануне, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве. Путин выступал с речью рекордной по продолжительности — два часа и шесть минут. В послании были затронуты вопросы внутренней и внешней политики России, а также многие сферы социальной и общественной жизни страны.
Песков назвал послание Путина конкретным, абсолютно содержательным и предметным.
«Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в России», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Путина, в которой он показал свое мировоззрение на следующие шесть лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные СМИ отреагировали на послание Путина.
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