В Кремле оценили послание Путина: «Самый квалифицированный прогноз»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом

В Кремле оценили послание Путина: «Самый квалифицированный прогноз»

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Выступление президента стало рекордным по продолжительности, заняв более двух часов времени.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко. Об этом в разговоре с журналистами заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мероприятие состоялось накануне, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве. Путин выступал с речью рекордной по продолжительности — два часа и шесть минут. В послании были затронуты вопросы внутренней и внешней политики России, а также многие сферы социальной и общественной жизни страны.

Песков назвал послание Путина конкретным, абсолютно содержательным и предметным.

«Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в России», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Путина, в которой он показал свое мировоззрение на следующие шесть лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные СМИ отреагировали на послание Путина.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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