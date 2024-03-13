ВВС Германии подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20

Немецкие истребители Eurofighter были подняты в небо из-за пролета российского самолета Ил-20. Военно-воздушные силы (ВВС) Германии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были отправлены на очередное задание.

Однако представители ведомственной пресс-службы подчеркнули в своей публикации в соцсети X, что Ил-20 якобы «был замечен без плана полета и сигнала транспондера».

Ил-20, в кодификации НАТО он носит название Coot, «Лысуха», — первый в своем роде советский военный самолет комплексной разведки, созданный на базе пассажирского Ил-18 в 1968 году. Судно оборудовано радиолокационной станцией (РЛС) бокового обзора, фотоаппаратурой, станциями радиотехнической разведки и радиоперехвата.

ВВС Германии уже поднимали по тревоге истребители сил быстрого реагирования 27 февраля. Это произошло после обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М. При этом еще в середине декабря российское оборонное ведомство заявляло, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Ту-22М3 и МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», выполнили плановые полеты в небе над Балтийским и Каспийским морями. В Минобороны подчеркивали, что на некоторых этапах маршрута самолеты сопровождали истребители других государств.