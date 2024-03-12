Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полеты над Балтийским и Каспийским морями
Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили полеты над Балтийским и Каспийским морями
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Действия российской авиации соответствуют всем международным правилам.
Российские Ту-22М3 и МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», выполнили плановые полеты в небе над Балтийским и Каспийским морями. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, во время полета экипаж самолета МиГ-31 отработал дозаправку топливом в воздухе.
«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В Минобороны подчеркнули, что на некоторых этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители других государств. Подобные полеты российской военной авиации являются регулярными и соответствуют всем международным правилам.
Среди маршрутов ВКС России — небо над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина признала неспособность бороться с авиацией России.
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