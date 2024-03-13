Полянский предупредил Запад о последствиях создания антироссийского блока

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Полянский: стремление Запада представить Россию врагом ошибочно

Полянский предупредил Запад о последствиях создания антироссийского блока

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Он напомнил, что подобные решения и прежде ничего хорошего не приносили.

Западные страны рискуют, демонстрируя русофобскую позицию. Попытки создать антироссийскую коалицию в Европе предпринимались и раньше, но ничем хорошим для инициаторов не заканчивались, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил дипломат, Москва не совершала никаких агрессивных действий по отношению к ЕС и не разрабатывала антиевропейских проектов. При этом в альянсе твердо стоят на своем и вместо того, чтобы решать глобальные проблемы сообща, «упрямо продвигают формулы безопасности от России, а не вместе с Россией».

Полянский подчеркнул, что современный ЕС унаследовал худшие колониальные традиции и даже без отколовшейся от него Великобритании яростно продвигает неоколониальные подходы во благо так называемого «золотого миллиарда», не думая о судьбе всего мира. Этот подход красочно описал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель метафорой, что ЕС — это «прекрасный цветущий сад», в который так и норовят попасть всякие «сорняки» в виде остальных государств. По мнению Полянского, позиция очень напоминает концепцию США и «американской исключительности».

«Скажу лишь, что Евросоюз допускает огромную стратегическую ошибку, старательно выстраивая из России в угоду своим мелкотравчатым, но очень крикливым русофобам, образ врага… Хотел бы в этой связи напомнить нашим европейским соседям, что любые попытки сколотить объединенный антироссийский блок ничем хорошим для Европы не заканчивались», — заявил дипломат.

Полянский выразил надежду, что в ЕС еще остались люди, помнящие об этих уроках истории и способные рассмотреть сложившуюся ситуацию в более широком контексте. Они еще могут предпринять шаги для перенаправления отношений с Россией в конструктивное русло.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров заявил о провале проводимой на Западе русофобской политики.

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