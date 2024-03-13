Более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области

Жителей Воронежской области предупредили о сохраняющейся опасности атаки региона беспилотниками. Так, за ночь были сбиты более 30 дронов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Враг атаковал российские регионы накануне, 12 марта. В ряде субъектов были сбиты беспилотники. Опасность, по словам Гусева, сохраняется и в Воронежской области. За ночь силами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены три десятка беспилотников.

«Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья», — уточнил губернатор.

Из-за атаки беспилотников повреждения получили частный дом и трансформаторная подстанция в Бутурлиновском районе. Частично оказалась разрушена кровля магазина в Советском районе. Гусев добавил, что на местах происшествия работают все необходимые службы, власти в кратчайшие сроки окажут помощь тем, чьем имущество получило повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики атаковали Белгород при помощи беспилотников 12 марта, ударив по магазину и зданию мэрии. Видео момента удара в стену торгового объекта появилось в распоряжении 5-tv.ru.