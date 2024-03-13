Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников

|
Евгения Романова
Евгения Романова 90 0

МО: ночью и утром 13 марта силы ПВО перехватили 58 украинских беспилотников

Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Воронежской областью.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 13 марта пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать шесть регионов России с применением почти 60 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, удалось перехватить и уничтожить 58 украинских дронов.

В частности, противник пытался атаковать Воронежскую область, выпустив 29 беспилотников, Белгородскую (11 БПЛА), Брянскую и Курскую (по восемь БПЛА). Еще по одному дрону уничтожили силы ПВО в небе над Ленинградской и Рязанской областями.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, повреждения получили ряд социальных объектов. Кроме того, стало известно об атаке украинским дроном нефтезавода в Рязанской области.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы
13 мар
«Не будет будущего»: Путин заявил о необходимости защитить людей в Донбассе
13 мар
Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel
13 мар
Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО
13 мар
Путин заявил о готовности России к конструктивным переговорам с Украиной
13 мар
В США заявили о планах Белого дома отказаться от Украины
13 мар
Т-80БВМ бьют по врагу прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день
13 мар
Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ
13 мар
«Они это понимают»: Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО
13 мар
В Европе признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией
-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Родителям на заметку: при каких болезнях ребенок не контролирует свое тело
10:00
Опубликовано большое интервью Путина Киселёву
9:59
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
9:50
Путин объяснил, как можно устранить дефицит кадров в России
9:43
В Пулково вводили временные ограничения на полеты
9:38
Запуск частной ракеты в Японии закончился аттракционом со взрывами и фейерверком

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
Устал от перьев и активно «шифруется»? Киркоров перешел на камуфляж не просто так
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок