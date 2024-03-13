Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников

МО: ночью и утром 13 марта силы ПВО перехватили 58 украинских беспилотников
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Воронежской областью.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 13 марта пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать шесть регионов России с применением почти 60 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, удалось перехватить и уничтожить 58 украинских дронов.
В частности, противник пытался атаковать Воронежскую область, выпустив 29 беспилотников, Белгородскую (11 БПЛА), Брянскую и Курскую (по восемь БПЛА). Еще по одному дрону уничтожили силы ПВО в небе над Ленинградской и Рязанской областями.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, повреждения получили ряд социальных объектов. Кроме того, стало известно об атаке украинским дроном нефтезавода в Рязанской области.
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