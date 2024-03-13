Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью

Губернатор Малков: дрон ВСУ атаковал нефтезавод в Рязанской области
Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что известно о случившемся?
Украинский беспилотник атаковал нефтезавод в Рязанской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.
«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — написал он.
В настоящее время Малков находится на месте происшествия. Там сейчас также работают оперативные службы.
Минувшей ночью атаки беспилотников подверглась и Воронежская область. Опасность там еще сохраняется, и, по словам губернатора Александра Гусева, силами противовоздушной обороны (ПВО) уже удалось обнаружить и уничтожить более 30 вражеских дронов. Из-за атаки беспилотников повреждения получили частный дом и трансформаторная подстанция, а также магазин.
Ранее 5-tv.ru писал, что житель Брянской области подорвался на мине. По словам губернатора Александра Богомаза, мужчина зашел в запрещенную зону.
- 13 мар
- Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
- 13 мар
- Более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области
- 12 мар
- Беспилотники ВСУ атаковали Белгород: момент удара попал на видео
- 12 мар
- Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»
- 12 мар
- Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле
- 11 мар
- Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью
- 9 мар
- ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в Белгородской области
- 9 мар
- Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников на Таганрог
- 9 мар
- Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников
- 9 мар
- В Ростовской области отражена еще одна атака украинских беспилотников
Читайте также
86%
0.25 99.36
0.23
Нашли ошибку?