Правда хуже грязных слухов? На что должна пойти девушка ради титула «Мисс Мира»

Существует мнение, что участницы конкурсов красоты — это девушки без особых талантов. Так ли это на самом деле, рассказывает URA.RU.

Новой «Мисс Мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Девушка обошла участниц из 112 стран.

Она с детства танцевала народные танцы, играла на флейте, скрипке, выступала с оркестром в Чехии, а также девять лет училась в художественной академии. Только этих достижений достаточно, чтобы опровергнуть миф о том, что участница конкурса красоты не может быть умной.

Пышкова учится в Карловом университете. Кроме того, параллельно она получает второе высшее образование в Австралии. Победительница обучается по двум специальностям — право и бизнес-администрирование.

Также девушка свободна говорит на английском, польском, словацком и немецком языке. Помимо всего этого, Пышкова занималась еще и модельной карьерой.

Для нее это не первый конкурс красоты. Она уже работала моделью, а также участвовала в неделях моды в Милане и Париже.

Пышкова также успела побывать в роли волонтера — она ездила в Танзанию и строила школу, где дети из малообеспеченных изучают английский язык. Девушка также основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования.

Ксения Сухинова — Мисс Мира 2008. www.globallookpress.com / Natalya Loginova

В 2024 году на конкурсе «Мисс Мира» не было участницы из России. Тем не менее, в 2008-м победительницей стала девушка из Нижневартовска Ксения Сухинова.

Девушка с детства занималась гимнастикой, легкой атлетикой и биатлоном, а также посещала занятия танцами. При такой нагрузке девочка успевала хорошо учится.

После окончания школы Ксения поступила Тюменский нефтегазовый университет на факультет управления и информатики. Девушка была загружена учебой, но при этом не бросала занятия спортом.

Параллельно она также участвовала в конкурсах красоты. К «Мисс Мира» она готовилась год: совершенствовала английский язык, продумывала творческий конкурс и много занималась спортом.

Обладательницы короны не только красивые, но еще и эрудированные девушки. Они явно не заслуживают нелесных комментариев по поводу их умственных способностей.