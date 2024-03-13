В Кремле прокомментировали ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Ереван выдвинул ряд условий, чтобы остаться в Организации Договора о коллективной безопасности. Что по этому поводу думают в Москве?

Контакты Москвы и Еревана касательно членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжаются, в том числе, в рамках заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Премьер Армении накануне заявил, что государство выйдет из ОДКБ, если организация не прояснит вопрос относительно зоны ее ответственности при эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле знают о подобных рассуждениях, но подчеркнул, что вопрос будет решаться не только в рамках двусторонних отношений, но и совместно с ОДКБ.

«Безусловно, мы слышали эти заявления. Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — сказал Песков.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще сказал Пашинян о членстве в ОДКБ.