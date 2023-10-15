Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Азербайджанский лидер находится в поездке по территории бывшей непризнанной республики, перешедшей под контроль Баку.

Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Фото: Reuters / AZERBAIJAN PRESIDENTIAL PRESS SE

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Тема:
Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди). Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство (Азертадж).

Отмечается, что в ходе поездки по Карабаху Алиев также поднял азербайджанский флаг в городах Агдер (армянское название — Мартакерт) и Ходжалы (Иванян), поселке Аскеран и на Сарсангском водохранилище.

На днях Алиев заявил о готовности поработать над мирным соглашением с Арменией. При этом он подчеркнул, что делать это нужно как можно скорее ради безопасности населения.

По словам Алиева, необходимо создать «политическую среду и ситуацию» на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Испании.

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