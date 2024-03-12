«Вопрос остается на столе»: Армения выставила условия своего участия в ОДКБ

С новым заявлением выступил Пашинян.

Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если ОДКБ не ответит на поднятые вопросы. В первую очередь, речь идет о зоне ответственности организации в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никола Пашинян.

«Вопрос остается — где, по мнению наших коллег из ОДКБ, находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности в Армении. Сегодня этот вопрос продолжает оставаться на столе. Если ОДКБ ответит на этот вопрос и он будет соответствовать нашим представлениям, это означает, что между Арменией и ОДКБ все вопросы решены с вытекающими последствиями», — сказал политик на пресс-конференции 12 марта.

Этот вопрос встал после событий в Нагорном Карабахе, когда, по мнению Пашиняна, страны ОДКБ не отреагировали должным образом на эскалацию конфликта в регионе между Арменией и Азербайджаном.

Между тем Пашинян отметил, что страна готова двигаться в сторону углубления отношений с Европейским союзом.

«Армения готова быть к ЕС настолько близко, насколько они посчитают это возможным», — заявил премьер Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Армении уже сделали заявление о вступлении в Евросоюз.