Миллионы в никуда: Киев тратит последние деньги в ожидании «помощи» Запада

Эфирная новость 55 0

Вопрос поставок техники и боеприпасов в подвешенном состоянии. Кажется, «партнерам» Украины порядком надоело вкладываться в убыточный проект.

Фото, видео: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

Киев планирует заменить 300 тысяч истощенных боевиков. Это заявили в министерстве обороны Украины. Новый проект закона о мобилизации рада рассмотрит уже в марте. Пока известно, что призвать планируют полмиллиона человек. Но откуда их возьмут — еще не придумали.

Как и нет понимания — чем будут воевать. И сейчас Киев, из-за задержки помощи Запада, вынужден уйти в глухую оборону. ВСУ активно возводят 3 фортификационные линии протяженностью 2 тысячи километров.

Немецкий телеканал сообщил, что строительство осуществляется практически по стандартам НАТО — устанавливают бетонные капсулы для солдат, обустраивают стрельбища, прокладывают коммуникации и роют траншеи. На это уже расписали 500 миллионов долларов из бюджета.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
«Шаг в пропасть»: селебрити рассказали, какой была их первая любовь
18:22
«Она устояла»: Путин отметил заслуги старшего поколения в развитии России
18:17
Собянин сообщил о строительстве путепроводов между районами Марфино и Бутырский
18:14
Это важно делать: как не заразиться инфекцией в общественном месте
18:06
Попытка избавиться или повышение? История с «увольнением» Залужного получила новый виток
17:52
В Финляндии начнут эвакуировать автомобили с российскими номерами

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок