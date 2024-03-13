«Деньги должны поступить»: когда Украина получит обещанные Чехией снаряды

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Закупленные Чехией снаряды могут поступить на Украину в июне 2024 года

«Деньги должны поступить»: когда Украина получит обещанные Чехией снаряды

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Прага намерена поставить киевскому режиму 700 тысяч боеприпасов.

Чехия может отправить боеприпасы на Украину в июне этого года. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление советника премьер-министра страны по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра.

Речь идет о 700 тысячах артиллерийских снарядов, закупленных по инициативе Чехии в третьих странах. Правда, в каких именно, европейские чиновники предпочитают не уточнять.

«Обещанные деньги должны поступить, должны быть заключены контракты. В тот момент, когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель чтобы доставить их на Украину. Поставки могут начаться с июня», — сказал Пояр.

В середине февраля президент Чехии Петр Павел заявил о способе закупать снаряды для Украины. Главная загвоздка — деньги. В частности, речь идет о 800 тысячах артиллерийских снарядов разного калибра. Франция и другие страны Евросоюза намерены помочь Чехии собрать деньги на эти цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Словакия обвинила Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине.

Тема:
Спецоперация
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