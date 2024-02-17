Власти Чехии ищут деньги на покупку 800 тысяч снарядов для Украины

Прага попросила помощи у других государств, которые поддерживают Киев.
Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Чехия нашла способ закупать снаряды для Украины в третьих странах, но на такую роскошь Праге нужно найти деньги. Об этом заявил президент республики Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политик сказал, что есть возможность закупить 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч боеприпасов калибра 122 миллиметра, но на это нужны деньги.
Сейчас Чехия пытается привлечь к финансированию этой идеи США, Германию, Швецию и другие страны, который помогают Украине. Если средства найдут, то Незалежная может получить боеприпасы уже в ближайшие недели.
«Украина оказалась в сложном положении в конфликте и ее необходимо поддержать оружием и боеприпасами из всех доступных источников, а источники нужно искать повсюду», — сказал президент Чехии.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали о «плане Б» в вопросе помощи для Украины.
- 17 февр
- Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку
- 17 февр
- Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
- 17 февр
- Шойгу доложил Путину о полном взятии ВС РФ под контроль Авдеевки
- 17 февр
- Зеленский рассказал, в каком случае США перестанут быть партнером Украины
- 17 февр
- Артиллеристы РФ уничтожили замаскированную группу ВСУ на херсонском направлении
- 17 февр
- США направили Эстонии полмиллиона долларов из «конфискованных российских фондов»
- 17 февр
- После обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больницах остаются 14 пострадавших
- 17 февр
- Саммит по урегулированию конфликта на Украине с большой вероятностью перенесут
- 17 февр
- В Петербурге вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия из зоны СВО
- 17 февр
- Продюсер Дворцов про поездку ST к росгвардейцам в зону СВО: «Это вдохновляет и поднимает дух»
Читайте также
93%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?