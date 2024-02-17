Власти Чехии ищут деньги на покупку 800 тысяч снарядов для Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Прага попросила помощи у других государств, которые поддерживают Киев.

Власти Чехии ищут деньги на покупку 800 тысяч снарядов для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Тема:
Спецоперация

Чехия нашла способ закупать снаряды для Украины в третьих странах, но на такую роскошь Праге нужно найти деньги. Об этом заявил президент республики Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик сказал, что есть возможность закупить 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч боеприпасов калибра 122 миллиметра, но на это нужны деньги.

Сейчас Чехия пытается привлечь к финансированию этой идеи США, Германию, Швецию и другие страны, который помогают Украине. Если средства найдут, то Незалежная может получить боеприпасы уже в ближайшие недели.

«Украина оказалась в сложном положении в конфликте и ее необходимо поддержать оружием и боеприпасами из всех доступных источников, а источники нужно искать повсюду», — сказал президент Чехии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали о «плане Б» в вопросе помощи для Украины.

Тема:
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Власти Чехии ищут деньги на покупку 800 тысяч снарядов для Украины

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