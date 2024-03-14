Побывал в другом мире? Что Костомаров увидел во время комы

Какие сны преследовали фигуриста?

Фигурист Роман Костомаров рассказал о своих ощущениях во время комы, в которой ему пришлось побывать около года назад. Ему снились ужасные сны, которые в тот момент казались реальностью.

«Я не видел тоннелей, но мне снились странные сны, где я находился глубоко под водой. У меня было ощущение, что я не могу найти выход для вдоха. Мне нужно было пройти через лабиринт, чтобы всплыть и сделать вдох. Самый ужасный сон, который я видел, казался мне реальностью», — вспоминает он.

Костомаров также признался, что по его воспоминаниям о путешествиях в разные страны мира можно написать целую книгу, сообщает 7Дней.ru.

С того момента, как Костомаров попал в больницу с пневмонией, прошел год. Ему пришлось пройти через огромное количество испытаний.

Тогда врачи боролись за жизнь спортсмена, а друзья и поклонники молились о его выздоровлении. Из-за сепсиса, который начался после осложнений от пневмонии, олимпийский чемпион лишился части стоп, кистей на одной руке и пальцев на второй.

Принять новое тело ему было трудно — фигурист долго работал с психологом. Однако сейчас он настроен решительно и является примером стойкости для каждого.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в российский прокат вышел фильм о борьбе Костомарова за жизнь.