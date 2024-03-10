Рожденный дважды: в российский прокат вышел фильм о борьбе Костомарова за жизнь

Знаменитый фигурист пережил тяжелую болезнь, в результате которой лишился конечностей. Но он не пал духом. Теперь спортсмен учится жить в новой для себя реальности.

«От резких ударов протеза об пол острая боль пронзила все его тело. Ну ничего: не сегодня — завтра, не завтра — послезавтра, а он побежит, черт возьми! Все будет хорошо! Он не сомневался, что снова станет и бегать, и летать, и воевать» — произведение Бориса Полевого о легендарном летчике Алексее Маресьеве знал каждый советский школьник. Оставшись без ног, Маресьев на протезах продолжил войну, стал героем Советского Союза и еще долго служил своей родине. Торжество силы духа и человеческой воли.

Эти же слова и про «боль от протезов», и про упрямство, и желание снова бегать, вернуться к не просто к полноценной жизни, но и к своему любимому занятию можно отнести и к герою наших дней — Роману Костомарову. Фигуристу, который победил тяжелую болезнь и после ампутации вновь вышел на лед. С одной лишь поправкой. Маресьеву было 26, молодой организм был полон жизненных сил. Костомарову — 46. И рассчитывать на энергию молодости ему уже не приходилось. Но у него оказалось свое супероружие в борьбе со смертью и с тяжелейшим недугом — любовь его близких. Забота матери, брата, жены вернули его к жизни, поставили на ноги, в прямом смысле слова. Ну и характер, конечно, закаленный в многочисленных спортивных состязаниях и изматывающих тренировках.

На экраны выходит документальный фильм о втором рождении Костомарова. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова его посмотрела, пообщалась с самим Романом и поняла, что это повесть не только о настоящем спортсмене, настоящем человеке, но и о его семье. Настоящей семье.

Роман Костомаров на сноуборде. Всего полгода прошло, как он вышел из больницы. В очередной раз показывает несгибаемую силу воли. На протезах: бегает, плавает, тренируется в зале.

Можно только догадываться, с каким трудом ему это дается — не только физически, но и морально. У Костомарова было все: успешная карьера, востребованность, собственное ледовое шоу.

«Мне бы хотелось, чтоб обратно выросли руки и ноги. Мне бы очень хотелось. Мне было бы гораздо проще», — говорит фигурист Роман Костомаров.

175 дней в больнице в Коммунарке. В крайне тяжелом состоянии.

«Я не понимала степени масштаба бедствия. Я верила, что все будет хорошо», — рассказала супруга Романа Оксана Домнина.

Дальше аппарат ИВЛ, искусственная кома, проблемы с кровообращением, отмирание тканей. Врачи сделали невозможное и спасли его жизнь.

За него переживала вся страна, сотни тысяч поклонников, а после следили как Роман начал новую битву за возвращение.

Все это время за кадром супруга Романа, фигуристка Оксана Домнина, чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады. Но главное — любящая жена, которая вопреки всем испытаниям, отчаянию, не отвернулась.

«Семья — это самое, наверное, важное в моей жизни. Конечно же, жизнь спортивная, спортивная карьера. Это все меня закалило, закалило с моральной точки зрения, чтобы преодолевать такие трудности», — поделилась супруга Романа Оксана Домнина.

Ее исповедь легла в основу документального фильма, который вышел в прокат сразу в 300 кинотеатрах по всей стране и одновременно на платформе Wink.

Его знаменитая партнерша Татьяна Навка пришла поддержать Романа на премьере. Она тоже герой фильма. В котором масса уникальных кадров. В декабре они вдвоем вновь вышли на лед, чтобы исполнить фрагмент их легендарного номера.

«Он дарит людям вот эту возможность, веру в себя, веру в преодоление, веру, что нельзя терять дух, а нужно вставать и идти дальше», — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Документальный фильм в кинотеатрах — смелый шаг. Авторы уверены — он будет пользоваться успехом.

«И я надеюсь, создается такое ощущение легкости, и не всегда нужно будет плакать, скажем так», — рассказал продюсер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» Максим Алланазаров.

На премьере много друзей и коллег Романа Костомарова.

Сюрприз для всех гостей закрытого показа документального фильма. Роман Костомаров лично вышел на сцену и исполняет песню «Город которого нет». Его встречают стоя, аплодисментами. Первые зрители не сдерживают эмоций.

«Да, слезу прошибает, но я уже это самое. Я плачу только одна. При романе я не плачу», — поделилась мать Романа Валентина Костомарова.

Сам Роман считает, что этот фильм не столько про его болезнь или историю преодоления. Это про семью и про любовь, которая дала ему силы.

«Казалось бы, да, женщины слабый пол. Но проходя такие испытания, ты понимаешь, что женщины очень сильный пол. Не каждый мужчина пройдет такой путь, который прошла моя жена, мам», — поведал фигурист Роман Костомаров.

Он не скрывает, что даже сейчас временами из глубины пробивается отчаяние. Но он бросает взгляд на жену. Поднимается. И идет в зал, встает на коньки и доказывает: хотя жизнь порой бьет наотмашь. Она стоит того, чтобы продолжать жить, любить и верить.

«Много минут, когда ты, конечно же, полностью в согнутом состоянии и тебе хочется плакать, но моменты радости тоже есть. Там, сын пошутил, что-то сказал. Дочка здорово поиграла в теннис, потренировалась. В этом и заключается жизнь», — рассказал фигурист Роман Костомаров.