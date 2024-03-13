Захарова упрекнула Пашиняна из-за оскорбительной риторики в адрес ОДКБ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

На днях страна выставила свои условия Организации Договора о коллективной безопасности.

Захарова упрекнула Пашиняна из-за оскорбительной риторики в адрес ОДКБ

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россию настораживает оскорбительная риторика руководства Армении, направленная в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, условия, которые выставил премьер-министр Никол Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации, добавила она.

«Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике ОДКБ», — отметила Захарова во время брифинга.

Пашинян недавно заявил, что Армения покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые страной вопросы касательно зоны ответственности в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия не получала от Армении уведомлений по дипломатическим каналам о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Власти Варшавы заявили о планах направить около 30 миллионов долларов на организацию убежищ
21:15
Брухунова поставила подписчиков на место из-за вопросов о родах
20:56
«Способен на половой акт»: мог ли Петросян стать отцом в 78 лет
20:47
МИД анонсировал ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии
20:43
Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества
20:42
Как дважды два: экономист прояснила правила, позволяющие больше заработать

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
До больницы не хватило 10 минут: умерла снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок