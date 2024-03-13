Захарова упрекнула Пашиняна из-за оскорбительной риторики в адрес ОДКБ

Россию настораживает оскорбительная риторика руководства Армении, направленная в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, условия, которые выставил премьер-министр Никол Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации, добавила она.

«Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике ОДКБ», — отметила Захарова во время брифинга.

Пашинян недавно заявил, что Армения покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые страной вопросы касательно зоны ответственности в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия не получала от Армении уведомлений по дипломатическим каналам о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване.