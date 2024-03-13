МИД о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана: «Не отвечает интересам»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 62 0

Захарова: Армения не сообщала по дипканалам о выводе пограничников из Звартноца

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков; 5-tv.ru

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Такое решение было принято руководством Армении. России, по словам премьера республики, было отправлено соответствующее уведомление.

Россия не получала от Армении уведомлений по дипломатическим каналам о выводе российских пограничников с из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что, вероятно, уведомление было направлено по ведомственной линии.

Также Захарова подчеркнула, что подобная инициатива, сделанная на фоне прочих «недружественных шагов» в адрес России, не может отвечать безопасности Армении.

«Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет», — добавила дипломат.

Армения решила отказаться от российских пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц и осуществлять контроль полностью своими силами. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пограничники должны оставить аэропорт до 1 августа 2024 года.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали ситуацию с членством Армении в ОДКБ.

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