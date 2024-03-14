В Оманском заливе завершилась практическая часть учений «Морской пояс безопасности»

Завершилась практическая часть учений «Морской пояс безопасности»
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские корабли, как отмечается, уже прибыли в иранский порт Чехбехар.
Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» успешно завершили выполнение задач практической части совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2024» в Оманском заливе. Об этом сообщили в Минобороны России.
Корабли, как отмечается, уже прибыли в иранский порт Чехбехар. За два дня моряки отработали с ВМС Ирана и Китая совместное маневрирование и учение по связи, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям днем и ночью, а также провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна.
В Чехбехаре 14 марта будут подведены итоги «Морского пояса безопасности». Также пройдет торжественная церемония закрытия с участием военнослужащих из Ирана, Китая, России, а также стран-наблюдателей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России завершается разработка специальной — морской — версии ударных беспилотников. Дрон-камикадзе можно запускать с кораблей.
При этом он способен поражать как морские, так и наземные цели. Такие аппараты можно применять при десантных операциях и борьбе с безэкипажными катерами противника.
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