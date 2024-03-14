В Госдуме пригрозили Украине фатальными последствиями в случае атаки на Крым

Шеремет: попытки атаковать Крым ускорят капитуляцию Украины
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Реакция России, как отмечается, будет жесткой.
Капитуляция Украины может быть гарантирована в случае попытки ВСУ нанести удар по Крыму. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Попытки атаковать Крым и нанести удар по российскому полуострову лишь вызовет более жесткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима», — цитирует политика РИА Новости.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины.
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