Незалежной, считает он, нужно срочно сменить подход.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что украинские власти своими действиями деморализовали боевиков. Например, ситуация с мобилизацией направлена на то, чтобы чиновники и богатые люди не подпадали под нее.

«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией», — сообщил Лапин в эфире YouTube-канала.

При этом власти Украины не дают жителям точной информации о продолжительности конфликта. Непонимание дезориентирует украинцев, убежден он.

«Они нивелировали полностью тот дух патриотизма, с которым люди ломились в военкоматы», — добавил он.

Лапин считает, что конфликт на Украине может «затянуться на десятилетия», если власти не изменят свой подход.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина тратит последние деньги в ожидании «помощи» Запада.