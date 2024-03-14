Премьера фильма «По зову сердца» состоялась в Москве

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В будущем предполагается целая линейка как игровых, так и документальных лент, посвященных народному ополчению.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Премьера четырехсерийного фильма «По зову сердца» состоялась на Поклонной горе в Москве. Картина повествует о подвиге бойцов народного ополчения, которые в 1941-м отправились защищать столицу.

Картину о беспримерном героизме и великой трагедии этих людей сняла студия «Военфильм» при поддержке Института развития интернета. И уже завтра ее можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Кинопоиск» и Wink. А режиссер и продюсер Игорь Угольников заявил об особом символизме этого фильма именно в нынешнее время.

«Сейчас этот фильм созвучен времени. И тогда, и сейчас люди шли защищать свою столицу без вопросов. Надо. Раз надо, значит мы должны это сделать», — говорит режиссер, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.

В общей сложности фильм снимался более двух лет. На улицах Москвы, в новом кинопарке «Москино» и на специальной натурной площадке в Калужской области.

И, как пообещали авторы, это только начало. В будущем предполагается целая линейка как игровых, так и документальных лент, посвященных народному ополчению.

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