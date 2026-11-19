Российско-китайское сотрудничество в кино, в том числе создание «Красного шелка» и его продолжения «Черный шелк», стало темой ответа президента России Владимира Путина на вопрос обозревателя «Известий» Антона Золотницкого. Глава государства подчеркнул значение культурного взаимодействия для развития отношений двух стран.

«Вы упомянули про „Красный шелк“, и сейчас вот „Черный шелк“ выходит. Наши ведущие коллективы, музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. <…> Это очень сильно сближает людей и повышает уровень доверия между государствами», — сказал Путин.

Таким образом, говоря о «Черном шелке», президент отметил более широкое значение творческих связей Москвы и Пекина. Наряду с совместными фильмами, концерты и театральные проекты помогают жителям двух стран лучше понимать друг друга и укрепляют взаимное доверие.

Главные роли в «Черном шелке» исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером картины выступил Андрей Волгин. Производством занимаются Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, а дистрибуцией — «НМГ Кинопрокат».

Премьера фильма запланирована на весну 2027 года. Действие развернется в Шанхае 1930-х годов. По сюжету герои оказываются втянуты в охоту за загадочным грузом, за которым охотятся агенты разных государств.

Для воссоздания атмосферы эпохи создатели построили семь масштабных декораций. Среди них — полноразмерная копия японского пассажирского лайнера 1930-х годов и дирижабля Graf Zeppelin.

Первая часть истории, «Красный шелк», вышла в 2025 году. Фильм собрал 688 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в Китае. Права на картину были проданы в 48 стран.

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