Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Украины достигло шести

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Подробности привели власти региона.

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Украины достигло шести

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Шесть человек были доставлены в больницы после обстрела Белгорода со стороны боевиков Украины. Новые данные по пострадавшим привел губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Бригадами скорой все раненые были доставлены в медицинские учреждения города», — уточнил Гладков.

По словам губернатора, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После атаки со стороны Украины в Белгороде были зафиксированы повреждения в 11 частных домовладениях, двух квартирах, а также в одном здании учреждения здравоохранения, гостинице и фитнес-зале. Кроме того, повреждено 53 легковых автомобиля.

На местах ЧП работают оперативные службы.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область утром в четверг, 14 марта. Для этого они использовали реактивные снаряды. Силами противовоздушной обороны (ПВО) восемь объектов были сбиты в воздухе над регионом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки и падения украинского беспилотника в Белгороде загорелась сухая трава.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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