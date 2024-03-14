Торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области снова звучит сирена ракетной опасности. Людей просят спуститься в укрытия.

В результате сегодняшних атак уже двое погибших, много пострадавших. Повреждены жилые дома, больница и десятки машин.

Власти приняли решение о закрытии всех торговых центров и попросили людей по возможности не выходить на улицы. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова — о последствиях массированных обстрелов мирных людей.

Это последствия раннего утреннего обстрела Белгородчины. До него была ночная террористическая атака ВСУ по территории региона беспилотниками — 11 дронов сбили наши средства ПВО.

А в половине девятого киевский режим бил уже из реактивной системы залпового огня. И хотя восемь снарядов были уничтожены, часть пакета «Градов» обрушилась на город.

Это последствия первого утреннего обстрела Белгорода. Улица Волчанская и одно из самых любимых мест отдыха жителей — парк-отель.

Десятки осколков разной величины изрешетили фасад здания и вся земля у его основания усеяна битым стеклом. Повреждены больше десятка жилых домов и поликлиника, множество машин разбиты.

Но уже через три часа повторный обстрел, в городе снова завыли сирены. Средства ПВО уничтожили десять воздушных целей около полудня.

И это позволило избежать более массовой трагедии. Но горе в одной семье предотвратить не удалось — погибла женщина.

Из-за взрыва ее автомобиль съехал в кювет и она скончалась от полученных травм. Белгородский регион — приграничный, соседствует с Сумской и Харьковской областями постоянно подвергается обстрелам противника и попыткам вторгнуться военизированным террористическим группам.

Эти вражеские рейды уже унесли жизни 13 мирных жителей, а больше 50 получили ранения. От обстрелов же погибло уже 27 человек — и в последние дни атаки киевского режима на Белгородчину только усилились.