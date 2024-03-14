Огромные рукотворные тоннели обнаружили под монастырем в Астраханской области

Что находится внутри них?

В Астраханской области под Чуркинским монастырем обнаружили 14 рукотворных тоннелей на глубине около 12 метров. Об этом сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев в эфире радио.

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем», — сообщил Соловьев.

В тоннелях ничего нет, они даже не заполнены водой. Самый большой из них длиной в 78 метров, высота его составляет 10 метров.

Это фактически совпадает с размерами современных станций метро. Данный факт не на шутку заинтересовал общественность: в ближайшие месяцы начнутся раскопки с участием сотрудников Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что башкирский историк Айрат Багаутдинов обнаружил древнюю карту звездного неба в Игнатьевской пещере в Башкортостане, а также в Каповой пещере в Челябинской области. В числе этих уникальных находок есть еще и лунный календарь эпохи палеолита.