Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

В будни ею пользуются около 1,2 миллиона пассажиров, а интервал движения поездов в часы пик составляет полторы минуты.

Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Кольцевой линии метро — 70 лет. О том, как удается сочетать историю и современность на ее станциях, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Кольцевая линия соединяет почти все радиальные ветки и семь из 10 железнодорожных вокзалов столицы. В будни ею пользуются около 1,2 миллиона пассажиров.

«Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения и памятник расцвета архитектуры сталинского ампира. При этом на линии всегда использовались только самые современные технологии», — написал Мэр Москвы.

Так, в 1950-х годах именно на Кольцевой впервые появился автоинформатор, в 1960-х — система автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости. В 1970-х машинисты начали работать на этой линии без помощников.

Сегодня по Кольцевой линии ходят современные составы «Москва-2020». Здесь полностью обновлена автоматика и телемеханика движения составов. Это позволило добиться полутораминутного интервала между поездами в часы пик. Причем во время испытаний был достигнут минимально возможный интервал — 80 секунд.

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