Они наденут те же костюмы и отправятся в тот же круиз: кто и зачем намерен построить «Титаник-2»

Корабль планируют спустить на воду уже в 2027 году.

Путешественники смогут снова взойти на борт Титаника. Австралийский миллиардер задумал построить точную копию корабля, и отправить его в плавание.

Круизный лайнер будет носить название «Титаник — 2». Спустить его на воду планируют уже в 2027 году. Интересно, что пассажиров попросят надеть костюмы и платья, которые были в начале XX века.

А само судно отправится по тому же маршруту, что и оригинал. Главное, чтоб на этот раз без айсберга.

Гибель «Титаника» называют одной из самых известных трагедий XX века. Корабль затонул, совершая свой первый и последний рейс в апреле 1912 года. Производители лайнера называли его непотопляемым. Однако такая самоуверенность привела к гибели полутора тысяч человек.

О том, что судно проклято, начали говорить сразу после крушения. Все разом вспомнили, что рейс пришлось переносить из-за аварии на другом корабле подобного класса под названием «Олимпик». В сентябре 1911 года пассажирский лайнер и крейсер «Хоук» столкнулись в проливе Солент. В результате были затоплены два отсека, но серьезных повреждений лайнер не получил. Тогда казалось, что ЧП подтвердило статус «Титаника» как «непотопляемого судна».

Крушение лайнера «Титаник» произошло в ночь на 15 апреля 1912 года из-за столкновения с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики. Однако есть и другая версия — причиной мог стать пожар в угольном трюме.

Судно всегда привлекало внимание ученых

Желающих увидеть остатки знаменитого лайнера зачастую поджидали различные проблемы. К примеру, в 1996 году была предпринята попытка поднять 30-футовый кусок корпуса «Титаника» со дна океана. Исследователи даже продавали билеты на плавающий неподалеку круизный лайнер за три тысячи фунтов стерлингов. Кусок корпуса «Титаника» пытались поднять с помощью специальных воздушных шаров. У энтузиастов практически получилось сделать задуманное. Однако тросы лопнули, и металлический остов устремился ко дну.

В 1998 году была сделана вторая попытка поднять обломки корабля. И оказалась успешной, обломки выставили на всеобщее обозрение в Лас-Вегасе.

В 2000 году к затопленному судну отправился аппарат «Мир-1». На борту оказался журналист Майк Гильен. По словам очевидцев, на дне батискаф попал в сильное течение. В результате его швырнуло в сторону винтов. Аппарат застрял под обломками судна, и ему удалось выбраться лишь спустя полчаса. Гильен признавался, что ощущал божественное присутствие поблизости.

Схожая история произошла в 2019 году. Аппарат с британскими учеными во время спуска на дно также затянуло в винты «Титаника». К счастью, ученые не пострадали и аппарат смог всплыть на поверхность. По неизвестной причине власти США решили скрыть происшествие от общественности, и информация смогла просочиться в прессу лишь спустя какое-то время.

Батискаф «Титан» потерпел крушение на пути к «Титанику»

Одна из самых известных катастроф произошла 18 июня 2023 года, когда к останкам «Титаника» отправился батискаф «Титан», принадлежащий OceanGate. На борту находилось несколько пассажиров, каждый из которых, за исключением генерального директора компании, заплатил 250 тысяч долларов. Связь с батискафом пропала спустя один час 45 минут. Позднее исследователи обнаружили обломки подводного корабля.

Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть всех пятерых находящихся внутри людей наступила мгновенно.

«Возможно, на лайнере висит проклятие, специально предназначенное для богатых и привилегированных. И, может быть, это проклятие проснулось, когда они решили исследовать место крушения, фактически большую могилу», — рассказывал британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер.

… И продолжают продавать

Экземпляр меню для пассажиров первого класса печально известного лайнера «Титаник» продан на аукционе в городе Дивайзиз, Великобритания, за 84 тысячи фунтов стерлингов (Более 9,5 миллиона рублей по текущему курсу. — Прим. ред.). Об этом сообщал телеканал Sky News, фото самого лота — три страницы с напечатанным на них списком блюд — можно увидеть на сайте аукционного дома Henry Aldridge & Son.

В перечень, судя по снимкам, входили устрицы, консоме «Ренессанс», мясо молодого «весеннего» барашка с мятным соусом, крем-суп из спаржи, говяжья вырезка по-викториански, голуби «а-ля Годар», жареный цыпленок под соусом из хлеба, говяжье филе с хреном, зеленый горошек, лосось с голландским соусом, пюре из пастернака, гарниры из риса и картофеля, кряква с соусом из портвейна, салат, пудинг «Виктория», кофейный десерт, абрикосы «Бурдалу» и французское мороженое. Все эти яства подавались господам и дамам 11 апреля 1912 года в день отплытия из ирландского портового города Квинстаун, места последней остановкой перед предполагаемым пунктом назначения в Нью-Йорке.

Состояние лота далеко от изначального, на бумаге заметны следы от капель воды, стерта позолота с логотипа судоходной компании White Star Line, а также инициалов OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic. По данным представителей аукционного дома, экземпляр меню с борта знаменитого «Титаника» был обнаружен в фотоальбоме 1960-х годов после кончины историка Лена Стивенсона, а нашли его дочь ученого Мэри Анита и зять Аллен.

Лен Стивенсон родился 6 ноября 1921 года в Доминионе, самоуправляющейся британской колонии в Новой Шотландии. Многие годы он управлял местным школьным домом-музеем, собирал записи, связанные с наследием Доминиона и его жителей, сотрудничал с другими музеями, состоял как член правления в Кредитном союзе и Обществе помощи детям острова Кейп-Бретон. В 2006 году исследователь получил звание «Гражданин века», юбилейную медаль королевы и награду провинциального волонтера.

Британский пароход «Титаник» назывался самым большим пассажирским судном в мире, попасть на его рейс мечтали многие — от аристократов до простых работяг, мечтавших увидеть Америку. Через три дня после подачи блюд из упомянутого меню, 14 апреля 1912 года, лайнер, через 2 часа 40 минут ушел на океанское дно. Количество жертв крушения достигает 1,5 тысячи, более 700 пассажиров были эвакуированы. Трагедия произошла на пятый день плавания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему затонувший лайнер до сих пор притягивает трагедии и несчастья.