«Время не лечит»: Диана Гурцкая призналась, что боль от потери супруга не утихла
Певица заявила, что продолжает жить и улыбаться ради сына и близких, несмотря на невыносимую утрату.
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гурцкая призналась, что не смогла смириться со смертью мужа
Народная артистка России Диана Гурцкая в беседе с РИА Новости призналась, что время не способно излечить боль после потери супруга Петра Кучеренко.
По словам артистки, время не лечит эту боль, но учит с ней жить. Певица отметила, что сегодня она улыбается, ведет соцсети и делает все то же, что и раньше, однако делает это не для себя.
«Я должна это делать, опять же ради него, ради ребенка. Ради всех: окружения, команды, людей», — поделилась Гурцкая.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года в возрасте 46 лет из-за оторвавшегося тромба во время возвращения из рабочей командировки на Кубу. Супруги состояли в браке с 2005 года, и за 18 лет совместной жизни у них родился сын Константин.
В конце сентября Диана Гурцкая поделилась трогательными архивными кадрами с мужем в годовщину их свадьбы. В этом году артистка могла бы отметить 21 год с того дня, как стала женой Петра Кучеренко. В своих соцсетях она опубликовала карусель из пяти семейных снимков: на одном кадре супруги танцуют на свадьбе, на другом — позируют в самолете, а третий был сделан во время совместной поездки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 сент
- «Ты здесь»: Диана Гурцкая поделилась архивными кадрами с мужем в годовщину свадьбы
- 20 мая
- «Подарок судьбы»: Диана Гурцкая почтила память мужа в годовщину его смерти
- 5 мая
- Три года вдова: как Диана Гурцкая находит силы жить после смерти любимого мужа
- 14 февр
- Отныне никакого торжества любви: Диана Гурцкая посвятила трогательный пост умершему мужу
- 22 сент
- «Я тебя люблю, моя душа»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
- 29 июн
- «Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия
- 20 мая
- «Любовь сильнее смерти»: Диана Гурцкая почтила память мужа
- 14 февр
- «До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
- 24 янв
- «Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа
- 21 янв
- «Я стану ее глазами»: как умерший муж Дианы Гурцкая собирался делать ей предложение
93%
Нашли ошибку?