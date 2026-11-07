«Время не лечит»: Диана Гурцкая призналась, что боль от потери супруга не утихла

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 43 0

Певица заявила, что продолжает жить и улыбаться ради сына и близких, несмотря на невыносимую утрату.

Как сейчас живет певица Диана Гурцкая

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Гурцкая призналась, что не смогла смириться со смертью мужа

Народная артистка России Диана Гурцкая в беседе с РИА Новости призналась, что время не способно излечить боль после потери супруга Петра Кучеренко.

По словам артистки, время не лечит эту боль, но учит с ней жить. Певица отметила, что сегодня она улыбается, ведет соцсети и делает все то же, что и раньше, однако делает это не для себя.

«Я должна это делать, опять же ради него, ради ребенка. Ради всех: окружения, команды, людей», — поделилась Гурцкая.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года в возрасте 46 лет из-за оторвавшегося тромба во время возвращения из рабочей командировки на Кубу. Супруги состояли в браке с 2005 года, и за 18 лет совместной жизни у них родился сын Константин.

В конце сентября Диана Гурцкая поделилась трогательными архивными кадрами с мужем в годовщину их свадьбы. В этом году артистка могла бы отметить 21 год с того дня, как стала женой Петра Кучеренко. В своих соцсетях она опубликовала карусель из пяти семейных снимков: на одном кадре супруги танцуют на свадьбе, на другом — позируют в самолете, а третий был сделан во время совместной поездки.

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Тема:
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«Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа
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