«Надо поднять на ноги»: как сейчас живут дети, найденные в квартире с мертвыми родителями

Три дня малыши вынуждены были оставаться взаперти с погибшими из-за наркотиков мамой и папой.

Год назад в Екатеринбурге были найдены два ребенка, которые провели три дня в квартире с мертвыми родителями. Старшему мальчику было два года, а его младшей сестре — три месяца. Обнаружить детей помог потоп. Мальчик хотел напоить сестру, открыл и не закрыл кран с водой. Вода затопила соседей, и они постучались в двери, пишет URA.RU.

Когда квартиру вскрыли, то обнаружили мертвых родителей — Радмира и Викторию. А рядом с ними были измученные дети. Криминалисты установили, что смерть взрослых наступила из-за наркотиков.

Сейчас дети воспитываются в Башкирии. Малышей забрал к себе родной дядя Ришат. Он приходится старшим братом отцу детей.

«Я забрал племянников к себе, перевез в поселок под Уфой свою маму, сейчас мы живем вчетвером. Старший ходит в садик, а младшая делает первые шаги, у нее уже режутся зубки», — рассказал Ришат.

У опекуна свой автосервис, он единственный кормилец в семье. Ришату 36 лет, он не женат. Присматривать за детьми ему помогает мама. Семье до сих пор тяжело вспоминать о смерти близких. Мужчина не верит в то, что его брат и сноха могли принимать запрещенные вещества. Он утверждает, что некоторые детали в деле очень подозрительны.

Известно, что мать детей приняла ислам. Дома она ходила в платье или шортах, а при посторонних людях надевала более закрытую одежду. Но когда ее нашли мертвой, на ней были брюки. Этот факт наталкивает на мысль, что в квартире находился кто-то посторонний.

«Незадолго до этого мама разговаривала с ней, она была в нормальном состоянии и в шортах. Почему она надела брюки? Не причастен ли к их гибели кто-то другой?» — рассуждает Ришат.

Сейчас он старается не думать о гибели родственников. Мужчина сосредоточен на воспитании детей.

«Надо поднять их на ноги, выучить, обеспечить. Я сам их выращу. Они мои дети», — говорит мужчина.

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