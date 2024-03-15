Гладков сообщил о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле ВСУ

Украинские боевики продолжают атаковать города России.

При обстреле украинскими боевиками города Грайворон в Белгородской области погиб участник территориальной самообороны. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Киевский режим атаковал мирный приграничный город утром 15 марта.

«Утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», — пишет губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, погибший был одним из наиболее активных участников самообороны города, помогал вывозить раненых и обеспечивать безопасность жителей.

В результате обстрела повреждения получили здания торговых центров, семь частных домов, два гаража и две легковые машины.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате удара ВСУ по Донецку погибли трое детей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.