Военные РФ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в село Козинка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 58 0

Контроль над пунктом в Белгородской области полностью восстановлен, а враг отброшен с потерями.

Военные РФ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в село Козинка

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Российские военные сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область, в этот раз — в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Вооруженными силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, украинские боевики вместе с иностранными наемниками высадились в составе 30 человек в одном километре от государственной границы России. Для высадки десанта использовались вертолеты Ми-8. После высадки группа боевиков двинулась в направлении села Козинка, где зашла в несколько домов. Однако вглубь пройти они не смогли и были остановлены российскими силовиками.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности. Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины», — уточнили в Минобороны.

При этом боевики попытались закрепиться недалеко от границы, однако опять были блокированы российскими военными. Кроме того, удалось ликвидировать еще одну группу, которая выдвигалась на эвакуацию раненых и ликвидированных боевиков. Огонь был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо».

В Минобороны России подчеркнули, что село Козинка сегодня находится под полным контролем наших военных, проведена зачистка от украинских диверсантов. Всего за трое суток, с 12 по 14 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 1,5 тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500. Кроме того, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

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Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Ранее 5-tv.ru сообщал, что росгвардейцы приняли участие в отражении атаки украинских диверсантов в районе поселка Теткино Курской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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