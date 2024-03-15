В результате удара ВСУ по Донецку погибли трое детей

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 65 0

Киевский режим вновь выбирает для обстрелов места, где нет военных объектов.

В результате удара ВСУ по Донецку погибли трое детей

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

Донецк подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего погибли три ребенка. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора на улице Ольховская с последующим возгоранием», — написал мэр.

Уточняется, что скончались две девочки 2007 и 2021 года рождения, а также мальчик 2014 года рождения.

Днем ранее, 14 марта, ВСУ неоднократно пытались атаковать дронами и реактивными снарядами территорию Белгородской области. По последними данным, число пострадавших выросло до 19 человек. Были также зафиксированы повреждения частных домов, учреждений и автомобилей.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели и ранений мирных жителей Белгородской области. В ведомстве отметили, что в местах ударов не было военных объектов.

ВСУ предпринимают попытки наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских нацистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские ПВО ликвидировали пять беспилотников над регионами.

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